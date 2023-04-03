Притон с проститутками нашли полицейские в элитном ЖК столицы

Руководитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов на брифинге в ведомстве 3 апреля рассказал, что в столице изобличена группа преступников, занимавшихся содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил глава департамента, в Астане изобличена преступная деятельность организованной группы в составе шести человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством.

"Установлено, что в целях получения систематического преступного дохода подозреваемыми были арендованы три квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы, где они организовали притоны. Для конспирации своей деятельности преступники устанавливали контакты с охранниками жилого комплекса для предупреждения ими о полицейских рейдах, в случае которых незамедлительно покидали съемные квартиры". Канат Нурмагамбетов

Также доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору. Девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагалось заниматься проституцией с условиями работы 50 на 50. После согласия девушкам устанавливали дневной либо ночной график в целях бесперебойной работы и получения круглосуточного дохода.

"В среднем от криминального бизнеса организаторы ежедневно получали до 1 млн тенге. На момент задержания сотрудниками полиции установлены 11 лиц, оказывающих интимные услуги. В ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США, 156 тыс. российских рублей и 720 евро. По данному факту начаты досудебные расследования по статьям создание и руководство организованной группой, притоносодержание и сводничество. Подозреваемые задержаны, двое находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении". Канат Нурмагамбетов

Наряду с этим представитель МВД сообщил о еще одном вопиющем факте, где в занятие проституцией вовлекали несовершеннолетних.

"В Жетысуской области установлена женщина 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух несовершеннолетних лиц, 2008 года рождения, учениц восьмого класса, и полученный доход присваивала себе. По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 ч.1 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" и 309 ч. 2 УК РК "Сводничество". Канат Нурмагамбетов

В целом он отметил, что буквально на днях полицейскими проведен очередной ОПМ "STOP трафик". За период операции полицейскими выявлено 37 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, восемь фактов торговли людьми, в том числе четыре – несовершеннолетними, восемь фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе один – несовершеннолетнего и 20 фактов притоносодержания и сводничества. Также пресечена противоправная деятельность одной организованной группы.

Кроме того, зарегистрировано 14 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 450 – за приставание в общественных местах.

В марте 2023 года в Казахстане задержали владельцев сайта Kyzdar.Net. Сообщалось, что на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией.