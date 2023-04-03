До 20,5% за год выросла инфляция в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в марте 2023 года в годовом исчислении составила 18,1% (февраль – 21,3%). Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары – на 18,1%, платные услуги – на 14,4%, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с мартом 2022 года сахар-рафинад подорожал на 77%, мыло хозяйственное – на 73,3%, канцелярские товары – на 72,8%, мыло детское – на 55,6%, лук репчатый – на 55,1%, средство для мытья посуды – на 53,9%, курага – на 53,6%, туалетная бумага – на 49,5%. Напротив, в годовом выражении капуста подешевела на 51,1%.

Индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, что ниже на 0,4 процентных пункта предыдущего месяца. Так, в марте 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, непродовольственные товары, платные услуги – по 0,8% каждый.

"Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в марте помидоры подорожали на 12,7%, перец сладкий – на 4,9%, капуста – на 4,5%, свекла – на 3,6%. Повышение цен отмечено на рис на 3,4%, прохладительные напитки – на 3,3%, кефир 2,5% жирности – на 3%, молоко ультрапастеризованное – на 2,8%, бананы – на 2,2%, говядину, кисломолочные продукты – по 2,1%, масло сливочное – на 1,4%, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия – по 1,3%. Огурцы подешевели на 7,3%, сахар – на 2,1%, крупа гречневая – 2%". Бюро национальной статистики

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в марте наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода – 2,3%, товары личного пользования – 1,3%. Так, по сравнению с прошлым месяцем цены на люстру электрическую повысились на 4,3%, ковер – на 2,5%, диван-кровать – на 2,4%, стул – на 2,2%. Среди товаров личного пользования подорожали дезодорант на 2,5%, туалетная бумага – на 1,9%, мыло туалетное – на 1,7%, щетка зубная – на 1,5%, краска для волос – на 1,3%.

Повышение цен по услугам отмечено на здравоохранение на 1,7%. Подорожали стоматологические услуги на 1,8%, услуги медицинских лабораторий – на 1,1%. Наблюдается рост цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта на 3,7%, парикмахерских и салонов красоты – на 2,5%, облуживания и ремонта жилых помещений – на 0,7%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5% (выше средне республиканского уровня на 0,6п.п.), самая низкая – 0,4% в городе Астана.

"В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области на 2,2%, непродовольственные – в Мангистауской и Карагандинской областях по 1,1%, платные услуги – в Туркестанской области на 2%". Бюро национальной статистики

Уровень инфляции в регионах в марте 2023 года (в процентах к предыдущему месяцу, прирост)

Фото: new.stat.gov.kz

Изменение цен на потребительские товары и услуги (в процентах, прирост)

Фото: new.stat.gov.kz

"Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Мы наблюдаем изменение тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров". Директор Департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы

В Бюро национальной статистики напомнили, что с января 2023 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,8%, непродовольственных – 29,6%, платных услуг – 28,6%.