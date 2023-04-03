Во Франции известных блогеров обяжут маркировать отфильтрованные фото и видео

Известным блогерам во Франции скоро могут грозить штрафы и даже тюремное заключение в зависимости от типа контента, который они размещают в Сети, сообщает Zakon.kz.

Французское правительство планирует принять новый закон, который потребует, чтобы все отфильтрованные или отредактированные фотографии и видео имели специальную метку.

Новый закон также запретит лидерам мнений рекламировать процедуры косметической хирургии в рамках платного партнерства. Таким образом власти пытаются "ограничить разрушительные психологические последствия" регулярного использования соцсетей.

Многие из фильтров, которые используют в Instagram, TikTok и Snapchat достаточно очевидны намекают об "искусственности", однако некоторые из них могут незаметно изменить форму лица пользователя, чтобы оно выглядело более привлекательно.

Кроме того, существует целый ряд инструментов для редактирования и корректировки, через которые можно пропустить фотографии еще до того, как они попадут в соцсети.



Политики опасаются, что таким образом лидеры мнений могут пропагандировать недостижимые и недоступные идеалы красоты, что может вызвать проблемы среди молодежи.

Говоря о потенциальном новом законе, министр финансов Франции Бруно Ле Мари заявил, что будет применяться "подход нулевой терпимости" к любому, кто нарушит новые правила.





Nous rendrons obligatoire le fait d’afficher l’utilisation d’un filtre ou d’une retouche sur les contenus photos et vidéos lors d'un partenariat rémunéré.

Nous le faisons pour limiter les effets psychologiques destructeurs de ces pratiques pour l’estime des internautes. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 24, 2023

При принятии закона, нарушившим пользователям соцсетей придется выплатить 30 тыс. евро, им также может грозить тюремный срок до двух лет. Кроме этого, признанным виновными блогерам могут запретить пользоваться соцсетями.

Закон будет распространяться как на блогеров, так и на других лидеров мнений, которые живут за пределами Франции, но получают доход от французской аудитории, или же зарабатывают от партнерства с продуктами, которые продают в стране.

Помимо косметической хирургии, новый закон может запретить блогерам рекламировать азартные игры или криптовалюту.