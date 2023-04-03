Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Франции известных блогеров обяжут маркировать отфильтрованные фото и видео

фотофильтры Фото: pixabay
Известным блогерам во Франции скоро могут грозить штрафы и даже тюремное заключение в зависимости от типа контента, который они размещают в Сети, сообщает Zakon.kz.

Французское правительство планирует принять новый закон, который потребует, чтобы все отфильтрованные или отредактированные фотографии и видео имели специальную метку.

Новый закон также запретит лидерам мнений рекламировать процедуры косметической хирургии в рамках платного партнерства. Таким образом власти пытаются "ограничить разрушительные психологические последствия" регулярного использования соцсетей.

Многие из фильтров, которые используют в Instagram, TikTok и Snapchat достаточно очевидны намекают об "искусственности", однако некоторые из них могут незаметно изменить форму лица пользователя, чтобы оно выглядело более привлекательно.

Кроме того, существует целый ряд инструментов для редактирования и корректировки, через которые можно пропустить фотографии еще до того, как они попадут в соцсети.

Политики опасаются, что таким образом лидеры мнений могут пропагандировать недостижимые и недоступные идеалы красоты, что может вызвать проблемы среди молодежи.

Говоря о потенциальном новом законе, министр финансов Франции Бруно Ле Мари заявил, что будет применяться "подход нулевой терпимости" к любому, кто нарушит новые правила.


При принятии закона, нарушившим пользователям соцсетей придется выплатить 30 тыс. евро, им также может грозить тюремный срок до двух лет. Кроме этого, признанным виновными блогерам могут запретить пользоваться соцсетями.

Закон будет распространяться как на блогеров, так и на других лидеров мнений, которые живут за пределами Франции, но получают доход от французской аудитории, или же зарабатывают от партнерства с продуктами, которые продают в стране.

Помимо косметической хирургии, новый закон может запретить блогерам рекламировать азартные игры или криптовалюту.

Читайте также

В США поколение Z выбирает кнопочные телефоны

В австралийском штате детям запретят сидеть на уроках с телефонами

Скандального блогера Эндрю Тейта поместили под домашний арест

Данияр Кунафин
Интересное Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления