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Опубликовано атмосферное видео смога в Атырау

Опубликовано атмосферное видео смога в Атырау Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
2 апреля в 30 километрах от пригородного села Дамба, на побережье Каспийского моря (на территории резервата "Акжайык") произошло возгорание камыша. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в понедельник, 3 апреля, пожар еще не потушен, сообщает Zakon.kz.
"Со 2 апреля по сегодняшний день произошло возгорание 89 га камыша, из которых 82 га были потушены. Для тушения пожара задействованы 40 сотрудников, 4 единицы техники ДЧС и 30 человек, 9 единиц техники от природного резервата "Акжайык".Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Как отметили в ведомстве, тушение затрудняется тем, что возгорание происходит на заболоченной территории и под воздействием сильного порывистого ветра.

В акимате уточнили, что из-за смога обучение переведено на "дистанционку".

"3 апреля школьники и студенты Атырау учатся в дистанционном формате".Пресс-служба акимата Атырау

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