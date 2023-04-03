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В чемпионате Мексики футболист получил удар в пах от арбитра матча

Футбол Удар Пах Фото: pixabay
В мексиканском футбольном чемпионате арбитр Фернандо Эрнандес Гомес в ходе матча 13-го тура между командами "Америка" и "Леон" применил непозволительный прием по отношению к одному игроку, ударив его коленом в пах, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент случился во втором тайме матча "Америка" - "Леон", когда игроки гостевой команды не согласились с решением судьи, который засчитал гол в их ворота, передает "СЭ". В ходе спора и небольшой потасовки рефери показал "горчичники" недовольным футболистам, со стороны "Леона" это был Стивен Баррейро, а у "Америки" наказан Диего Вальдес.

Во время этих действий между двух огней оказался полузащитник гостей - Лукас Ромеро, который получил удар в пах от судьи поединка. Ничего не заметив, рефери дальше начал разбираться с другими игроками.


Вскоре этот момент забыли и матч продолжился, и был доведен до конца. Но, случившееся попало на кадры, так как это была официальная встреча чемпионата. Федерация футбола Мексики начала расследование этого инцидента. Рефери может получить серьезное наказание, вплоть до полного отстранения от судейства.

Куандык Шынасилов
Мексика
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