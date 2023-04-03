В Казахстане утвердили Концепцию развития высшего образования и науки до 2029 года

Правительство Казахстана приняло постановление, которым утвердило Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что системе высшего образования и науке предстоит пройти очередной этап трансформации с акцентом на ключевые элементы, повышающие ее конкурентоспособность.

Основной акцент сделан на дальнейшее эволюционное развитие имеющихся механизмов с учетом постоянного мониторинга и анализа, а также точечное усиление международным опытом.

"Реализация политики развития высшего образования до 2029 года нацелена на обеспечение законодательной основы, автономии ОВПО, привлечения талантов в университеты и научные институты, повышения уровня знаний и компетенций, современными образовательными программами ОВПО, основанные на развивающихся технологиях и экономике будущего с учетом глобальных компетенций. Новый современный педагогический дизайн образовательного процесса с элементами цифровых технологий, с учетом современных вызовов в системе высшего образования", - говорится в Концепции.

Также упор будет сделан на развитие академического превосходства университетов с созданием современных учебных и научных лабораторий, как фактор обеспечения наукоемкую экономику кадрами и развитие коммерциализации.

Предусматривается, что для повышения глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и ее вклада в решение прикладных проблем национального уровня особое внимание будет уделено увеличению расходов на науку из всех источников для последующего достижения уровня финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ до 1 % от ВВП.

Документ также предусматривает усовершенствование системы управления науки с переходом на новую модель.

Также говорится, что разработанный новый "О науке и технологической политике" поспособствовал тесному диалогу между наукой и бизнес-сообществом для вовлечения наукоемких исследований в производственные сектора экономики страны.

Что предлагается

Концепция также предусматривает основные принципы и подходы развития высшего и послевузовского образования и науки.

Так, с целью обеспечения доступа к получению высшего образования ЕНТ будет совершенствован в части перехода на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию тестовых заданий и анализу результатов.

Пилотный вариант ЕНТ апробирован в нескольких вузах и обсужден с общественностью и экспертами. Тестовые задания будут оценивать навыки высокого порядка: умение применять, рефлексировать, расширять, оценивать и анализировать информацию.

Также будет пересмотрена стоимость грантов с введением дифференциации (от 30 до 100%) в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей социально-экономического статуса семьи абитуриента. Планируется предоставление возможности получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в ОВПО под 2-3 % годовых.

Документ предусматривает, что количество грантов до 2025 года увеличится на 50%. В результате не менее 75 тыс. молодых казахстанцев получат государственную поддержку. К 2029 году стипендия студентов повысится в два раза с 2026 года.

Кроме того, будут увеличены стоимости грантов на подготовку магистрантов и PhD докторантов. До 5 тысяч грантов увеличится государственный образовательный заказ на подготовку научных кадров (докторов PhD).

Начиная с 2023 года поэтапно планируется увеличение количества грантов на подготовку в резидентуре на 70%. В рамках интеграции ОВПО и НИИ на базе НИИ будет продолжена подготовка магистров и докторов PhD. Будет разработан единый Национальный вступительный экзамен в резидентуру.

В ОВПО будут созданы условия для инклюзивного образования, развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Вместе с тем запланировано обеспечение инклюзивного образования с фокусом на предоставление необходимых ресурсов и поддержку обучающихся не только с ограниченными возможностями, связанными с состоянием здоровья, но и связанными с социально-экономическим статусом, гендером, языком обучения (иностранные студенты) и др.

Подготовка кадров

В целом система подготовки специалистов должна перейти на модель опережающего кадрового обеспечения.

Для этого будут консолидированы усилия государства, бизнеса и образования по опережающей подготовке кадров. Алгоритм будет включать:

современные форсайтные методы прогнозирования спроса в кадрах;

определение квалификационных требований;

обучение специалистов нового поколения.

Ключевым звеном в построении данной модели станут университеты. Для консолидации усилий будет определен ведущий ОВПО для каждого региона и отрасли страны.

Общежития

Говорится в Концепции и о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования.

Предполагается строительство студенческих общежитий, в том числе за счет привлечения средств частных инвесторов. Для реализации этой цели акиматам необходимо будет предоставить земельные участки или право аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

До 2029 года планируется введение 70 тыс. новых койко-мест в общежитиях ОВПО. Будет проработана возможность субсидирования затрат на проживание в рамках размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего или послевузовского образования местами в общежитиях.

Непрерывное образование

Документе также предусматривает развитие системы непрерывного образования и признание результатов неформального обучения.

Для повышения активности участия населения в неформальном образовании и ликвидации дефицита новых повседневных знаний, в том числе правовых, цифровых, финансовых и др., обучение взрослого населения в течение всей жизни будет основано на успешном опыте кредитной (накопительной) системы обучения, предполагающей добавление новых профессиональных компетенций к уже имеющимся, а также позволяющей осуществлять признание результатов неформального образования.

В связи с чем будет переработана законодательная основа, регламентирующая порядок проведения признания квалификации и навыков.

Как считают разработчики документа, такой подход признания квалификаций и навыков будет различаться для регулируемых и нерегулируемых профессий.

Будет также продолжена работа по актуализации и разработке профессиональных стандартов для сферы IT, на основе которых будут разрабатываться инновационные образовательные программы.

"Важным вопросом является развитие IT-школ, поэтому будет продолжена работа по развитию школ с углубленным изучением информационных технологий", - говорится в концепции.

Наука

В Концепции также говорится о внедрении новой модели администрирования науки, которая позволит достичь поставленных целей по росту финансирования до 1% от ВВП из всех источников. Новый закон "О науке и технологической политике" нормативно закрепит новую модель управления наукой, тесное взаимодействие науки с бизнесом и производством.

Ожидаемые результаты

Как ожидается, в результате реализации документа охват населения высшим образованием составит:

2023 год - 63%, 2024 г. – 64%, 2025 г. – 66%, 2026 г. – 6 %, 2027 г. – 71%, 2028 г. – 73%, 2029 г. - 75%.

Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания вузов составит:

2023 год – 72%, 2024 г. – 74%, 2025 г. – 75%, 2026 г. – 76%, 2027 г. – 77%, 2028 г. – 78%, 2029 г. –79%.

Количество введенных койко-мест общежитий составит ежегодно по 10 тысяч мест.

Уровень цифровой грамотности населения в возрасте от 6 до 74 лет вырастит:

2023 год – 85,5%, 2024 г. – 86%, 2025 г. – 86,5%, 2026 г. – 87%, 2027 г. – 87,5%, 2028 г. – 88%, 2029 г. –88,5%.

Степень удовлетворенности научного сообщества, бизнеса и других стейкхолдеров государственным администрированием науки (социологический опрос):

2023 год – 55%, 2024 г. – 57%, 2025 г. – 59%, 2026 г. – 62%, 2027 г. – 65%, 2028 г. – 68%, 2029 г. – 70%



Позиция Казахстана в страновом рейтинге InCites по общему количеству статей в индексируемых научных журналах составит:

2023 год – 73 место, 2024 г. – 72 место, 2025 г. – 71 место, 2026 г. – 70 место, 2027 г. – 69 место, 2028 г. – 67 место, 2029 г. – 65 место.

Также планируется, что к 2029 году в Казахстане будут открыты 12 филиалов зарубежных университетов и привлечены к преподавательской деятельности 1400 зарубежных экспертов.