Концепция государственной молодежной политики до 2029 года утверждена в Казахстане

Постановлением правительства утверждена Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что к 2029 году благодаря эффективной модели межведомственного взаимодействия, конкретизирующей компетенцию и зону ответственности центральных государственных и местных исполнительных органов, институтов гражданского общества и бизнеса, в Казахстане будет выстроена государственная молодежная политика.

Так, механизмы взаимодействия с молодежью будет интегрированы во всех сферы общественных отношений. Граждански активное молодое поколение, сформированное на основе патриотических ценностей, будет представлено на всех уровнях государственного управления.

"Устойчивая занятость вкупе с высокими доходами молодежи станут основой благосостояния нации. Конкурентоспособная сельская молодежь принимает активное участие в жизни государства. Соблюдение здорового образа жизни в молодежной среде станет нормой поведения", - говорится в документе.

Как считают разработчики Концепции, социально-экономическое положение молодых казахстанцев, образовательный и профессиональный рост молодежи, высокая степень ее вовлеченности в общественно-политическую жизнь общества позволит вступить с группу стран с высоким экономическим развитием.

Основные принципы и подходы

Государственная молодежная политика основывается на следующих принципах:

приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;

гражданственности, ответственности, трудолюбия;

межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;

участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;

научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.

Реализация Концепции предполагает слаженные действия в области государственной молодежной политики, координацию по направлениям гражданского активизма, предпринимательства, патриотического воспитания, здорового образа жизни, культуры и образования.

При этом основные подходы сфокусированы на развитии потенциала молодежи, интеграции молодежи в социально-экономические и политические процессы на основе широкого взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества.

Патриотическое воспитание

Документ предполагает, что патриотическое воспитание молодежи является частью государственной молодежной политики страны.

"Особое внимание стоит уделить процессам воспитания и педагогики как средств формирования личности. Педагогика является мощным воздействием на воспитание человека, поэтому педагогика должна активно использовать в практике воспитания патриотизма. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина и патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время", - говорится в тексте.

Так, в рамках воспитания уважения к прошлому Родины, к традициям, обычаям получат развитие современные интеллектуальные командные игры на государственном языке.

Семейные ценности среди молодежи будут укрепляться через комплекс мер по совершенствованию деятельности Центров поддержки семьи и поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Для укрепления среди молодежи верности к Родине и готовности к защите своего государства будут организованы военно-патриотические игры "Айбын" и "Найза".

Концепция также охватывает здоровый образ жизни, трудоустройство сельской молодежи, просвещение и культуру.

Ожидаемые результаты

Как ожидается, к 2029 году:

Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки дойдет до 90%. Увеличение доли молодых людей, удовлетворенных реализацией молодежной политики в стране – до 70%. Увеличение количества молодежи, охваченной трудоустройством – до 2,3 млн человек. Увеличение доли молодых предпринимателей – до 20%.



