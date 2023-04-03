Сильный ветер ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 – 6 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", циклон из Средиземного моря принесет в западные и южные регионы Казахстана дождь. В горных районах юго-востока ожидаются осадки.



5 и 6 апреля на юге, юго-востоке страны – дождь, возможен снег.

6 апреля на северо-западе, севере Казахстана так же дожди.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока – туман.

Повышение или понижение температуры по всей стране не ожидается.

