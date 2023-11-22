В ближайшие три дня в Казахстане синоптики прогнозируют сильный ветер

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23-25 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона. Синоптики обещают осадки в виде дождя и снега.



"Сильный дождь и снег ожидаются 23 ноября на юге, юго-востоке. 23-24 ноября – на северо-западе. 24 ноября – на севере республики". РГП "Казгидромет"

По прогнозу синоптиков, лишь к пятнице на юге и юго-востоке, в центре страны постепенно погода будет улучшаться.

По республике – усиление ветра.

"23 ноября на севере, северо-западе РК, 23-24 ноября на юге, юго-востоке РК очень сильный ветер 30 м/с и более, в северной половине с метелью, гололед", – говорится в сообщении.

К концу недели на западе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха ночью от -15+2°С до -8+8°С.

А на северо-западе, севере, в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3-15°С, на юге, юго-востоке республики ночью до -6+5°С.

На востоке – без значительных колебаний до -10+3°С.