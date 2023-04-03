Нутрициолог назвала самое полезное масло

Нутрициолог Ирина Мансурова отметила, что самое полезное масло – это сливочное. Продукт богат разными витаминами: в нем есть высокое содержание витаминов А, Е, С, D, Е и К, сообщает Zakon.kz.

В масле содержатся полезные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Эти вещества оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей.



В сливочном масле содержится холестерин, но он нужен организму, так как регулирует проницаемость мембран клеток. Также холестерин защищает нервные волокна, участвует в процессе переваривания пищи. В масле также содержатся гликосфинголипиды. Они защищают кишечник от инфекций.

Витамин D в составе сливочного масла повышает настроение, улучшает память и способствует лучшей концентрации внимания, пишет Aif.ru.

Важно помнить про норму масла в своем рационе. Допускается есть 20 граммов в день, что примерно составит 150 ккал.



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