Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нутрициолог назвала самое полезное масло

сливочное, диетолог Фото: pixabay
Нутрициолог Ирина Мансурова отметила, что самое полезное масло – это сливочное. Продукт богат разными витаминами: в нем есть высокое содержание витаминов А, Е, С, D, Е и К, сообщает Zakon.kz.

В масле содержатся полезные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Эти вещества оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей.

В сливочном масле содержится холестерин, но он нужен организму, так как регулирует проницаемость мембран клеток. Также холестерин защищает нервные волокна, участвует в процессе переваривания пищи. В масле также содержатся гликосфинголипиды. Они защищают кишечник от инфекций.

Витамин D в составе сливочного масла повышает настроение, улучшает память и способствует лучшей концентрации внимания, пишет Aif.ru.

Важно помнить про норму масла в своем рационе. Допускается есть 20 граммов в день, что примерно составит 150 ккал.

Ранее специалисты рассказали, какой фрукт помогает лучше уснуть. 

Читайте также

Врач назвал опасные районы в Алматы, где можно "поймать" клеща

Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля

Какой фрукт помогает лучше уснуть

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Штормовое на понедельник: гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Серик Кудебаев объявлен в международный розыск
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главное к утру: сокращение добычи нефти, взрыв в питерском кафе и спортивные победы казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления