Нутрициолог назвала самое полезное масло
В масле содержатся полезные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Эти вещества оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей.
В сливочном масле содержится холестерин, но он нужен организму, так как регулирует проницаемость мембран клеток. Также холестерин защищает нервные волокна, участвует в процессе переваривания пищи. В масле также содержатся гликосфинголипиды. Они защищают кишечник от инфекций.
Витамин D в составе сливочного масла повышает настроение, улучшает память и способствует лучшей концентрации внимания, пишет Aif.ru.
Важно помнить про норму масла в своем рационе. Допускается есть 20 граммов в день, что примерно составит 150 ккал.
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