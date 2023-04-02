Какой фрукт помогает лучше уснуть

Сомнологи выявили, что киви благодаря своему богатому на микроэлементы составу может улучшить качество сна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, фрукт всего за месяц регулярного употребления вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.

Отмечается, что киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна.

Кроме того, специалисты рекомендовали не пить кофе и другие содержащие кофеин напитки вечером, так как они мешают нормальному сну.

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