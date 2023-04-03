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Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра

Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра Фото: primeminister.kz
3 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Скляра Р.В.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "Инженер-строитель", Московский институт современного бизнеса – "Экономист", Казахский институт правоведения и международных отношений – "Юрист".

Трудовую деятельность начал с должности слесарь-монтажник МНУ "Экибастузуглеавтоматика" (1989). В разные годы работал министром индустрии и инфраструктурного развития РК (25.02.2019-09.2019); заместитель премьер-министра РК (18.09.2019, 18.01.2021-11.01.2021).

Пост первого заместителя премьер-министра РК занимает с 11 января 2022 года.

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