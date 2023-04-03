Как будет проходить обучение по кредитной технологии в колледжах и техникумах

Министерство просвещения утвердило Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (КТО) в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО), сообщает Zakon.kz.

Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин или модулей с накоплением академических кредитов.

Предусматривается, что график учебного процесса состоит из академических периодов, периодов промежуточной аттестации, каникул, профессиональной практики или производственного обучения. На выпускном курсе в учебный год включается период итоговой аттестации.

Продолжительность академических периодов и каникул определяется организациями ТиППО самостоятельно.

Планирование учебной нагрузки педагогов осуществляется в кредитах или академических часах, представляющих собой время контактной работы педагога с обучающимся. Один кредит равен 24 академическим часам для всех ее видов. Один академический час по всем видам учебной работы равен 45 минутам.

Производственное обучение и профессиональная практика составляют не менее 40% от общего объема общепрофессиональных и специальных дисциплин или от профессионального модуля.

Отметим, что в Казахстане уже действуют Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, которые распространяются как на вузы, так и на ТиППО.

Приказ вводится в действие с 11 апреля 2023 года.