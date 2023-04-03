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В Казахстане увеличилось производство бензина и дизельного топлива

В Казахстане увеличилось производство бензина и дизельного топлива Фото: Zakon.kz
И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что за последние пять лет производство бензина увеличилось на 70%, дизельного топлива – на 30%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что после модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн/год.

"За последние 5 лет мы увеличили производство бензина почти на 70% – c 3 млн до 5 млн тонн, а дизельного топлива на 30% – с 4 млн до 5,2 млн тонн". Болат Акчулаков

При этом, по его словам, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива – 5,2 млн тонн, Казахстан ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тыс. тонн, без учета зимнего дизтоплива, властям пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива.

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