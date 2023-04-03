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Нурлан Нургабылов возглавил Управление земельных отношений города Алматы

назначение Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Распоряжением акима города Алматы руководителем Управления земельных отношений города Алматы назначен Нурлан Нургабылов. Об этом 3 апреля рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет им. аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

Нурлан Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".

В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").

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