Приведи компанию – получи процент: как заработать на Астанинской международной бирже
Реферальная программа IPO – это способ заработать на привлечении казахстанских компаний для размещения их акций на бирже AIX. Проще говоря, вы выводите компанию на Astana International Exchange – и получаете за это деньги.
Если акции предложенной компании включаются в официальный список AIX, вы как IPO-агент получаете свой процент от суммы листинговой комиссии – до 50 тыс. долларов.
IPO-агентом может стать физическое или юридическое лицо с опытом оказания финансовых, юридических, маркетинговых и любых других услуг корпоративного сектора.
Единственная задача IPO-агента – организовать первичную консультацию менеджмента компании с представителями Астанинской международной биржи.
"Привлекать можно казахстанских представителей среднего и малого бизнеса из любых отраслей при условии их соответствия базовым требованиям AIX. В частности, поскольку программа ориентирована на некрупный сегмент, капитализация компании не должна превышать 1,3 млрд долларов на дату листинга. Не смогут принять участие также организации, уже начавшие сотрудничество с Astana International Exchange. Более подробно ознакомиться со списком требований и необходимых документов можно здесь".
Отношения между IPO-агентом и AIX регулируются соответствующим договором. Вместе с тем биржа не вмешивается в отношения между IPO-агентом и привлеченной им компанией.
Ограничений по числу таких компаний нет.