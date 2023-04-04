Приведи компанию – получи процент: как заработать на Астанинской международной бирже

На Astana International Exchange (AIX) запущена реферальная программа IPO. О том, что это за способ заработка и в чем его преимущества, рассказывает Zakon.kz.

Реферальная программа IPO – это способ заработать на привлечении казахстанских компаний для размещения их акций на бирже AIX. Проще говоря, вы выводите компанию на Astana International Exchange – и получаете за это деньги.



Если акции предложенной компании включаются в официальный список AIX, вы как IPO-агент получаете свой процент от суммы листинговой комиссии – до 50 тыс. долларов.

IPO-агентом может стать физическое или юридическое лицо с опытом оказания финансовых, юридических, маркетинговых и любых других услуг корпоративного сектора.

Единственная задача IPO-агента – организовать первичную консультацию менеджмента компании с представителями Астанинской международной биржи.

"Привлекать можно казахстанских представителей среднего и малого бизнеса из любых отраслей при условии их соответствия базовым требованиям AIX. В частности, поскольку программа ориентирована на некрупный сегмент, капитализация компании не должна превышать 1,3 млрд долларов на дату листинга. Не смогут принять участие также организации, уже начавшие сотрудничество с Astana International Exchange. Более подробно ознакомиться со списком требований и необходимых документов можно здесь".

Отношения между IPO-агентом и AIX регулируются соответствующим договором. Вместе с тем биржа не вмешивается в отношения между IPO-агентом и привлеченной им компанией.

Ограничений по числу таких компаний нет.