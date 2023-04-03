Алтай Кульгинов остался заместителем премьер-министра

3 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра страны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Кульгинов Алтай Сейдирович родился 15 января 1978 года.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 год работал в частной компании.

В 2010-2012 гг. — государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2012-2013 гг. — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 гг. — аким города Уральска.

В 2016-2019 гг. — аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом Астаны.

9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра.

Кроме того, еще одним указом президента Ерулан Жамаубаев переназначен заместителем премьер-министра – министром финансов Казахстана.