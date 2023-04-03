В Казахстане изменились ставки госпошлины в судах и на паспорта

Поправки в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 года предусматривают пересмотр некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:

для физических лиц – 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП (34 500 000 тенге);

(34 500 000 тенге); для юридических лиц – 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП (6 900 000 тенге).

Поправки вводится в действие c 21 мая 2023 года.

Кроме того, изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке.

Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.



Эта норма также вводится в действие c 21 мая 2023 года.

Также снижены ставки за выдачу паспорта гражданина РК (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП (с 27 600 до 13 800 тенге).



Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина РК (за исключением детей до 16 лет) объемом:

36 страниц – 8 МРП (27 600 тенге);

48 страниц – 12 МРП (41 400 тенге);

установлена ставка в 1 МРП (3450 тенге) за выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с утратой его в течение года более двух раз.

Эти изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.



