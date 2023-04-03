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Аскар Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки

Аскар Амерханов стал зампредом КНБ Фото: Zakon.kz
Распоряжением главы государства Аскара Амерханова назначили заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова в 1993 году, сообщает пресс-служба Акорды.

Начинал службу в 1995 году на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2004 года по 2022 годы служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С января 2022 года является заместителем председателя КНБ РК.

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Данияр Кунафин
КНБ
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