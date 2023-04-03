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Названа дата вступления Финляндии в НАТО

флаг Фото: pixabay
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время прямого эфира, который шел на сайте альянса.

"Финляндия вступит в альянс 4 апреля. Флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — заявил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации в Украине. Между тем министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии не будет полным в альянсе без вступления Швеции.

Отметим, что Турция стала последней страной из 30 участников альянса, которая одобрила членство Финляндии.

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