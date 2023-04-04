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Река вышла из берегов в Костанайской области

Река вышла из берегов в Костанайской области Фото: скриншот видео
В Костанайской области из берегов вышла река Тюнтюгур из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод, сообщает Zakon.kz.

Силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области стянуты для ликвидации последствий подтопления, находящихся в низине шести двухквартирных домов в селе Железнодорожное.

"При этом жители данных домов – более 30 человек – заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведено оповещение и предварительный отгон скота".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

В работах задействованы 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей МИО.

"Силами и средствами проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

В настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.



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Динара Халдарова
Костанай Костанайская область
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