Река вышла из берегов в Костанайской области

В Костанайской области из берегов вышла река Тюнтюгур из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод, сообщает Zakon.kz.

Силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области стянуты для ликвидации последствий подтопления, находящихся в низине шести двухквартирных домов в селе Железнодорожное.



"При этом жители данных домов – более 30 человек – заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведено оповещение и предварительный отгон скота". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

В работах задействованы 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей МИО.

"Силами и средствами проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

В настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.







