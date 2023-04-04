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Лидирующая на Гран-при Индии Бибисара Асаубаева пропустит игровой тур

Шахматы Гран-При Индия Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева все еще продолжает оставаться в лидерах индийского Гран-при. За два тура до завершения этих соревнований двукратная чемпионка мира занимает первое место в общей таблице с активом 5,5 очка, сообщает Zakon.kz.

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В девятом раунде Бибисара Асабауева белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Грузии Наной Дзагнидзе и сохранила свое лидирующее преимущество перед основными тремя конкурентами. За казахстанкой на пальму первенства этих соревнований претендуют Александра Горячкина (Россия, 5 баллов), Чжу Цзиньэр (Китай, 4,5) и россиянка Екатерина Лагно (4).

4 апреля Асаубаева пропустит игровой тур и сядет за доску спустя день. В заключительный день соревнований казахстанская шахматистка сыграет очень ответственный матч против Екатерины Лагно.

Стоит отметить, что Бибисара Асаубаева и местная спортсменка Рамешбабу Вайшали выступают на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели с наименьшим коэффициентом среди всех участниц данного турнира. У казахстанки эти цифры равняются 2440, а у хозяйки турнира – 2433. Самыми рейтинговыми шахматистками на турнире являются Александра Горячкина и Хамли Конеру, у которых одинаковые показатели – 2575.

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Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева Индия
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