Как открыть ИП для сдачи квартиры в аренду

Для того, чтобы начать свой бизнес, предпринимателю необходимо законно его оформить. Если раньше для этого нужно было собирать множество подтверждающих документов, то сегодня процесс максимально упрощен и не занимает много времени.

Кому нужно регистрировать ИП?

Вы можете сдавать квартиру, при этом не открывая ИП. Все зависит от уровня ваших доходов. Если, к примеру, годовой доход от сдачи квартиры в аренду не превышает 1175 МРП* (4 053 750 тенге в 2023 году), то регистрировать ИП нет необходимости. Но не стоит забывать, что при этом требуется ежемесячно оплачивать единый совокупный платеж (ЕСП) в размере 1 МРП (в 2023 году – 3450 тенге), для регионов 0,5 МРП (1725 тенге). В него входит подоходный налог, пенсионные, соцотчисления и медстрахование. Оплатить ЕСП вы можете в мобильном приложении Halyk Homebank (мобильное приложение для физических лиц).

В случае, если годовой доход превышает порог, то нужно зарегистрировать ИП.

Как зарегистрировать ИП?

С 2017 года процесс регистрации и начала предпринимательской деятельности в Казахстане был упрощен.

Благодаря поддержке и интеграции банков с базами данных госорганов, теперь вы можете легко, просто и быстро зарегистрировать ИП онлайн, с помощью телефона или компьютера.

Фото: Halyk Bank

Особое внимание при заполнении нужно обратить на строку о режиме налогообложения (общеустановленный, упрощенный, патент). В зависимости от того, какой режим вы используете, будет рассчитываться налоговая ставка.

Какой налоговый режим выбрать?

При регистрации ИП нужно выбрать налоговый режим. В данном случае подходят два варианта:

патент;

упрощенная декларация.

Патент (форма налоговой декларации 911.00) применяется, если ваш годовой доход не превышает 3528 МРП (12 171 600 тенге в 2023 году).

По патенту ИП оплачивает 1% с полученного дохода за год. Налоги выплачиваются раз в год, однако имеется возможность выкупить патент на любой срок.

К примеру, вы сдаете жилье за 100 000 тенге в месяц. В год доход составляет 1 200 000 тенге. То есть 1% от подоходного налога составляет 12 000 тенге.

В случае, если годовой доход превысил установленный порог, вы должны перейти на упрощенный вид налогообложения или общеустановленный режим.

Упрощенный режим (форма налоговой декларации 910.00) подразумевает, что ежегодная прибыль не превышает 24 038 МРП (82 931 100 тенге в 2023 году). Налоговая ставка при этом режиме составляет 3% c дохода. Оплачивать ее необходимо раз в полугодие. За первое полугодие: срок сдачи декларации до 15 августа, уплата налога до 25 августа. За второе полугодие: срок сдачи до 15 февраля, а уплата налога до 25 февраля.

Как открыть счет для ИП?

После того, как вы зарегистрировали ИП в приложении Onlinebank, необходимо открыть счет в банке, на который будет поступать оплата от арендодателей. В Onlinebank данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

После регистрации ИП вам будет предложено в Onlinebank сразу открыть счет. Для этого необходимо:

выбрать подходящий для вас тариф;

город обслуживания;

заполнить адрес;

выбрать к подключению дополнительные услуги (открыть цифровую карту для бизнеса и подключить услугу по оплате с помощью Halyk QR или по номеру телефона).

Отметим, что вся процедура от регистрации ИП до открытия счета занимает не более 15 минут.

Как ИП принимать оплату?

Вы можете принимать оплату наличным способом, переводом по номеру телефона на счет ИП, QR или на расчетный счет.

При этом выписка чека обязательна, если вы получаете доход за аренду жилья с помощью платежных карточек или мобильных платежей.

Прием оплат по номеру телефона – один из самых удобных способов для вас принимать оплату от арендаторов.

Для этого в Halyk Homebank арендатору достаточно выбрать операцию "Платеж предпринимателю" и ввести ваш номер телефона и деньги поступят на счет ИП.

Как сдать налоговую отчетность?

Налоговую декларацию можно сдать через мобильное приложение Onlinebank. Оно дает возможность индивидуальным предпринимателям, которые работают на упрощенном режиме налогооблажения, воспользоваться сервисом ФНО 910 (для ИП), реализованным совместно с Комитетом госдоходов.

Для подачи декларации предпринимателю достаточно выбрать в приложении Onlinebank вид декларации, налоговый период и указать размер полученного дохода. Все остальные поля заполняются автоматически.

Какие дополнительные отчисления должен оплачивать владелец ИП?

Помимо налогов, вам необходимо оплачивать ежемесячно ряд взносов: пенсионные, социальные и медицинские отчисления.

Их также можно оплатить через Onlinebank со счёта, который открыт на ИП. Делать это нужно до 25 числа каждого месяца.

Фото: Halyk Bank

Вы можете воспользоваться веб-версией Onlinebank или скачать мобильную версию в Play Market и в App Store.

*1 МРП в 2023 году – 3 450 тенге

**1 МЗП в 2023 году – 70 000 тенге