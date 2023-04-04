В некоторых регионах Казахстана повысят цены на сжиженный газ на заправках

АЗРК подготовило поправки, которые устанавливают новые предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, сообщает Zakon.kz.

В частности, цена вырастет в следующих регионах:

в Алматы цена – с 65 до 75 тенге за литр;

цена – с 65 до 75 тенге за литр; в Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;

– с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге; в Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;

– с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов; в Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;

– с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр; в области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.

В остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не предусматривается.

В обосновании говорится, что цены на автогаз повышаются с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.

Проект размещен на сайте "Открытые НПА" до 17 апреля.