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В некоторых регионах Казахстана повысят цены на сжиженный газ на заправках

в некоторых регионах Казахстана вырастут цены на автогаз Фото: gov.kz
АЗРК подготовило поправки, которые устанавливают новые предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, сообщает Zakon.kz.

В частности, цена вырастет в следующих регионах:

  • в Алматы цена – с 65 до 75 тенге за литр;
  • в Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;
  • в Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;
  • в Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;
  • в области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.

В остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не предусматривается.

В обосновании говорится, что цены на автогаз повышаются с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.

Проект размещен на сайте "Открытые НПА" до 17 апреля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА АЗРК Казахстан
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