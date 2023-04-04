В некоторых регионах Казахстана повысят цены на сжиженный газ на заправках
В частности, цена вырастет в следующих регионах:
- в Алматы цена – с 65 до 75 тенге за литр;
- в Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;
- в Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;
- в Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;
- в области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.
В остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не предусматривается.
В обосновании говорится, что цены на автогаз повышаются с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.
Проект размещен на сайте "Открытые НПА" до 17 апреля.