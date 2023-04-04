АО "АрселорМиттал Темиртау" оказало экстренную помощь Темиртау

Компания "АрселорМиттал Темиртау" предоставила городу инертные строительные материалы для отсыпки дорог в частном секторе города.

В Темиртау для предотвращения случаев подтопления приступили к отсыпке дорог в соцгороде и на правом берегу. Помощь в этой работе оказывают промышленные предприятия города, в том числе и компания "АрселорМиттал Темиртау".



"Акимат Темиртау обратился к генеральному директору компании Владимиру Яблонскому за помощью в предоставлении фракционированного щебня в количестве 400 тонн. Компания оперативно отреагировала и 1 апреля предоставила 240 тонн щебня и спецтехнику. В ближайшее время будет предоставлено еще 160 тонн материала. Такую помощь городу компания оказывает ежегодно в весенний период, чтобы не допустить массового подтопления участков", - рассказал начальник шлакоперерабатывающего цеха (ШПЦ) Вячеслав Яшуков.

Фото: Игорь Узаревич

Фракционированный щебень производится в шлакоперерабатывающем цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" из доменных шлаков. Полученный инертный материал используется в строительстве комбината, отсыпке дорог и т. д.

Работы по благоустройству дорог в Темиртау начались 28 марта и продолжаются по сегодняшний день.

"В частном секторе уже третий год идет строительство и реконструкция сетей водоотведения, водопровода и природного газа. Отсыпка улиц инертным материалом – мера временная, так как само асфальтирование и благоустройство проводится после полного обеспечения жителей сетями коммуникаций. Наши городские предприятия являются социально ответственными и первыми откликаются на призыв помочь нашим гражданам, – сообщил заместитель акима Темиртау по вопросам ЖКХ Владислав Цай.