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Всемирный день Интернета отмечают 4 апреля

Всемирный день Интернета Фото: Zakon.kz
4 апреля во всем мире отмечают Международный день интернета. Интересно, что инициатива об учреждении праздника исходит от католической церкви и Папы Римского Иоанна Павла II, сообщает Zakon.kz.

В 1999 году понтифик предложил проголосовать за святого покровителя Интернета. По мнению католической церкви, Интернет – энциклопедия человеческих знаний. 

Тогда пользователи выбрали покровителем католического святого, епископа Исидора Севильского, который был известен любовью к наукам. Исидор Севильский скончался 4 апреля 636 года. Священнослужитель был автором книги по этимологии, считается, что его труд является первой в мире энциклопедией. 

В 2003 году Папа Иоанн Павел II провозгласил святого Исидора покровителем Интернета, а день его смерти – Международным днем интернета. Совпадение, или нет, но дата 4 апреля (4.04) является отсылкой к знаменитой "Ошибке 404".

В государственной технической службе (ГТС) подчеркнули, что при преимуществах Интернета, не стоит забывать и о недостатках – кибератаках, онлайн-вымогательствах, утечках данных и дезинформации.

Важно помнить об этих опасностях, проявлять бдительность в Сети, а также работать над созданием безопасной онлайн-среды.

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