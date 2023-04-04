Какие профессии могут иметь иностранцы для сезонной работы в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект приказа "Об утверждении перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников", сообщает Zakon.kz.
В перечень таких профессий вошли:
- Садовники и садоводы
- Полеводы и овощеводы
- Рабочие по изготовлению табачной продукции
- Неквалифицированные рабочие в растениеводстве
- Неквалифицированные рабочие в животноводстве
- Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.
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