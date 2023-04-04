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Какие профессии могут иметь иностранцы для сезонной работы в Казахстане

Какие профессии могут иметь иностранцы для сезонной работы в Казахстане Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило проект приказа "Об утверждении перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников", сообщает Zakon.kz.

В перечень таких профессий вошли:

  • Садовники и садоводы
  • Полеводы и овощеводы
  • Рабочие по изготовлению табачной продукции
  • Неквалифицированные рабочие в растениеводстве
  • Неквалифицированные рабочие в животноводстве
  • Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 17 апреля.

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