Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк на первый в истории страны суд против бывшего президента

Бывший президент США покинул Флориду и, как ожидается, появится в здании суда на Манхэттене 4 апреля. Ему предъявили более 30 обвинений в рамках "дела Сторми Дениелз", сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк в понедельник, за день до своего выступления в суде, где он ответит на первое в истории страны уголовное обвинение, выдвинутое против бывшего американского президента, сообщает The Guardian.

Ожидается, что во время предъявления обвинения его сфотографируют и снимут отпечатки пальцев, но на него не будут надевать наручники, согласно договоренности, достигнутой юридической командой Трампа с окружным прокурором Элвином Брэггом.

Бывший президент вылетел 3 апреля около полудня из международного аэропорта Палм-Бич в штате Флорида.

Поздно вечером он вошел в комплекс Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке недалеко от Центрального парка, где у него есть квартира и офисы. Бывший президент помахал рукой публике. Он был в своем стандартном наряде – синем костюме, белой рубашке и с ярко-красным галстуком.



Важные детали дела могут быть раскрыты до того, как Трамп войдет в зал суда. СМИ, включая Washington Post, New York Times и CNN, обратились к судье Хуану Мерчану с просьбой обнародовать обвинительное заключение по делу, в котором, как сообщается, содержится более 30 обвинений и по меньшей мере одно уголовное преступление, связанное с выплатой денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в преддверии выборов 2016 года. Те же СМИ попросили судью разрешить камеры в зале.

Полицейское управление Нью-Йорка приказало всем своим 35 тысячам сотрудникам выйти на службу, а полиция Капитолия США в Вашингтоне предупредила законодателей о возможных протестах по всей стране.

Бывший президент заявил, что выступит с обращением после слушаний. Однако судья Мерчан может решить издать приказ о запрете на выступление всех сторон по делу.



Видные республиканцы в Конгрессе и палатах представителей штатов выступили в защиту Трампа, но, помимо призывов к спокойствию и уважению к судебному процессу, высокопоставленные демократы, как правило, хранят молчание. Джо Байден неоднократно отказывался от комментариев по этому поводу.