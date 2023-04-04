Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк на первый в истории страны суд против бывшего президента

Трамп прилетел в Нью Йорк Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США покинул Флориду и, как ожидается, появится в здании суда на Манхэттене 4 апреля. Ему предъявили более 30 обвинений в рамках "дела Сторми Дениелз", сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк в понедельник, за день до своего выступления в суде, где он ответит на первое в истории страны уголовное обвинение, выдвинутое против бывшего американского президента, сообщает The Guardian.

Ожидается, что во время предъявления обвинения его сфотографируют и снимут отпечатки пальцев, но на него не будут надевать наручники, согласно договоренности, достигнутой юридической командой Трампа с окружным прокурором Элвином Брэггом.

Бывший президент вылетел 3 апреля около полудня из международного аэропорта Палм-Бич в штате Флорида.

Поздно вечером он вошел в комплекс Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке недалеко от Центрального парка, где у него есть квартира и офисы. Бывший президент помахал рукой публике. Он был в своем стандартном наряде – синем костюме, белой рубашке и с ярко-красным галстуком.

Важные детали дела могут быть раскрыты до того, как Трамп войдет в зал суда. СМИ, включая Washington Post, New York Times и CNN, обратились к судье Хуану Мерчану с просьбой обнародовать обвинительное заключение по делу, в котором, как сообщается, содержится более 30 обвинений и по меньшей мере одно уголовное преступление, связанное с выплатой денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в преддверии выборов 2016 года. Те же СМИ попросили судью разрешить камеры в зале. 

Полицейское управление Нью-Йорка приказало всем своим 35 тысячам сотрудникам выйти на службу, а полиция Капитолия США в Вашингтоне предупредила законодателей о возможных протестах по всей стране.

Бывший президент заявил, что выступит с обращением после слушаний. Однако судья Мерчан может решить издать приказ о запрете на выступление всех сторон по делу.

Видные республиканцы в Конгрессе и палатах представителей штатов выступили в защиту Трампа, но, помимо призывов к спокойствию и уважению к судебному процессу, высокопоставленные демократы, как правило, хранят молчание. Джо Байден неоднократно отказывался от комментариев по этому поводу.

Читайте также

Всемирный день Интернета отмечают 4 апреля

Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане

Названа дата вступления Финляндии в НАТО

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский посетил раненых и вручил им награды, МИД РК озвучил позицию по Украине
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления