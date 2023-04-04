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Алибек Куантыров остался министром национальной экономики

Алибек Куантыров остался министром национальной экономики Фото: gov.kz
4 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алибека Куантырова министром национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Куантырова Алибека Сакеновича министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьев (Атырау).

Окончил Томский государственный университет по специальностям "Финансы и кредит" и "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Мичиганский университет со степенью магистра прикладной экономики по стипендии "Болашақ".

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2006-2010 гг. — эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли РК.

В ноябре 2010 года — начальник Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК.

2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента бюджетной политики и планирования и Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

С февраля по июнь 2013 года — заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК. 

2013-2019 гг. — заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

2019-2021 гг. — заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

2021-2022 гг. — вице-министр национальной экономики РК.

Указом президента Токаева от 11 января 2022 года назначен министром национальной экономики РК.

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