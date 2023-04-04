Как получить господдержку для стартапов: новые правила

Минцифры утвердило новую редакцию Правил оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг, пишет Zakon.kz

Бизнес-инкубирование – оказание субъектам малого предпринимательства на начальном этапе работы услуг по предоставлению помещений, оборудования, организационных, правовых, финансовых, консалтинговых и информационных услуг в рамках проработки инновационного проекта.

Государственную поддержку по бизнес-инкубированию, акселерации стартапов, коммерциализации технологий и трансферту технологий, усилению кадрового, управленческого и производственного потенциала субъектов инновационной деятельности осуществляет национальный институт развития в области инновационного развития (далее — национальный институт).

С принятием поправок изменился Порядок оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования.

Теперь Национальный институт в целях содействия в развитии бизнес-инкубирования осуществляет:

1) конкурсный отбор бизнес-инкубаторов, регулируемый актом национального института, который размещен на интернет - ресурсе уполномоченного органа, национального института;

2) заключение и расторжение договора с бизнес-инкубатором, успешно прошедшим конкурсный отбор;

3) оплату услуг бизнес-инкубатора на условиях, предусмотренных заключенным договором;

4) оказание информационно-аналитической и методологической поддержки деятельности бизнес-инкубаторов при необходимости;

5) организацию обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников бизнес-инкубаторов;

6) содействие и участие в развитии сети бизнес-инкубаторов.

Какие документы нужны для участия в конкурсном отборе бизнес-инкубаторов:

договор аренды административного помещения либо документ подтверждающий право собственности на административное помещение;

трудовые договоры и документы о высшем образовании и повышении квалификации по профилю;

документ (справка) о наличии денежных средств и документ, установленный Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

соглашение о сотрудничестве по поддержке и развитию стартапов с высшим учебным заведением;

справка об отсутствии налоговой задолженности;

справка об отсутствии кредиторской задолженности;

отчет с подтверждающими материалами о проведении инкубационной программы и (или) ее элементов;

методология инкубирования и (или) акселерации проектов;

план развития бизнес-инкубатора/акселератора;

календарный план осуществления бизнес-инкубирования;

смета расходов с расшифровкой затрат осуществления бизнес-инкубирования.

Условия участия в конкурсе

Кроме того, заявители, претендующие на участие в конкурсном отборе бизнес-инкубаторов, должны обеспечить соответствие ряду новых условий (выделили их курсивом):

1) наличие административных помещений, подходящих для оказания услуг бизнес-инкубирования, в размере не менее 200 квадратных метров;

2) наличие не менее двух квалифицированных кадров, которые подтверждаются документами, включающими заключенные трудовые договоры сроком действия не менее 1 (одного) года и документы о высшем образовании и повышении квалификации по профилю;

3) финансовую состоятельность, позволяющую полноценно функционировать не менее 6 (шести) месяцев без государственной поддержки, подтверждаемую документом (справкой) о наличии денежных средств;

4) наличие партнерских отношений с высшим учебным заведением, подтвержденные соглашением о сотрудничестве по поддержке и развитию стартапов сроком действия не менее шести месяцев на момент подачи заявки;

5) отсутствие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, задолженности по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, задолженности по социальным отчислениям;

6) отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам (подтверждается заявителем самостоятельно, посредством информации, выданной кредитным(и) бюро).

7) наличие опыта проведения инкубационной программы и (или) ее элементов (тренинги, семинары, конкурсы стартапов и иных услуг);

8) наличие методологии инкубирования и (или) акселерации проектов (образовательная программа, включающая в себя план обучающих семинаров, лекций, практических занятий, консультаций);

9) наличие плана развития бизнес-инкубатора/акселератора на 2 (два) года;

10) наличие календарного плана проведения бизнес-инкубирования;

11) cумма расходов с расшифровкой затрат согласно Сметы расходов.

Кроме того, значительно сокращен перечень расходов, которые учитываются при определении стоимости услуг бизнес-инкубатора. Теперь в него входят:

1) обеспечение инфраструктурой – аренда помещений;

2) заработная плата сотрудников бизнес-инкубатора (включая налоги, сборы и другие обязательные связанные с ней платежи);

3) маркетинговые расходы;

4) командировочные расходы.

5) работы и (или) услуги, выполняемые третьими лицами и (или) соисполнителями для реализации мероприятий по бизнес-инкубированию, определяются в соответствии с Договором на оказание услуг.

Деятельность бизнес-инкубаторов финансируется по программам государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе из республиканского и/или местного бюджета.