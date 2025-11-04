Минздрав обновил правила расследований при оказании медпомощи

Министр здравоохранения приказом от 30 октября 2025 года утвердила в новой редакции Правила проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Расследование проводится органом контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) с целью установления причин и условий нарушения требований законодательства РК в сфере оказания медицинских услуг, принятия соответствующих мер и определения субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения требований законодательства РК.

Основаниями для расследования являются:

обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля и надзора, допустивший нарушения;

информация (экстренное извещение) о наступлении смерти (в частности, о случаях наступления смерти беременных, рожениц, а также в случае смерти родильниц в течение сорока двух календарных дней после родов, внезапной смерти пациентов при оказании им плановой медицинской помощи).

Орган контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации ил) обращения принимает акт о назначении расследования.

Субъекты (объекты) контроля и надзора, в отношении которых проводится расследование, и лица, осуществляющие расследование, определяются органом контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) с учетом маршрута пациента и профиля, вида, форм и условий медицинской помощи.

Расследование проводят:

главный государственный медицинский инспектор РК и (или) его заместитель;

главные государственные медицинские инспекторы соответствующих административно-территориальных единиц и их заместители, определяемые руководителем государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи);

специалисты государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Также к проведению расследования привлекаются независимые эксперты или профильные специалисты, обладающие специальными научными знаниями и навыками, специалисты, консультанты и эксперты других государственных органов и подведомственных организаций для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств.

Для проведения расследования органом контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг создается комиссия.

Комиссия руководствуется принципами объективности и беспристрастности при проведении расследования. В целях обеспечения независимости расследования комиссия формируется с учетом исключения конфликта интересов.

Конфликтом интересов считаются следующие случаи:

член комиссии состоит в брачных отношениях или близких родственных связях с пациентом либо заявителем, а также с сотрудниками или с руководством субъекта (объекта) контроля и надзора;

член комиссии состоит или состоял в течение последних 5 лет в трудовых или договорных отношениях с указанными лицами.

В случае выявления у члена комиссии конфликта интересов, орган контроля и надзора исключает его из комиссии путем внесения изменений в акт о назначении расследования в течение 5 рабочих дней.

Срок проведения расследования составляет не более 30 календарных дней и указывается в акте о назначении расследования.

Сроки расследования продлеваются не более одного раза на 30 календарных дней решением первого руководителя органа контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг или его заменяющим лицом с оформлением акта о продлении сроков расследования в сфере оказания медицинских услуг.

Председатель комиссии и члены комиссии:

определяют субъекты (объекты) контроля и надзора, подлежащие к проведению расследования;

выясняют обстоятельства, повлекшие допущение нарушения и (или) предшествовавшие допущению возникновения угрозы или причинению вреда жизни, здоровью человека, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

получают письменные объяснения от круга лиц и (или) субъектов (объектов), возможно причастных к предмету расследования;

принимают меры по дальнейшему недопущению нанесения ущерба жизни и (или) здоровью человека;

анализируют медицинскую документацию пациента, оценивают деятельность субъекта (объекта) и качество предоставленной ею медицинской помощи (услуги) на соответствие стандартам организации оказания медицинской помощи, правилам оказания медицинской помощи. В случае необходимости проводят осмотр пациента;

изучают, обеспечивают пересмотр гистологических и, при наличии, патологоанатомических исследований;

получают заключения других независимых экспертов и (или) профильных специалистов, судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов, научно-исследовательских институтов, других организаций по профилю заболевания о тяжести повреждений, причинах смерти, наличии признаков алкогольного, токсического опьянения, отравления, информацию о динамике состояния здоровья с результатами лабораторных данных;

сопоставляют результаты ретроспективного анализа, патологоанатомического вскрытия и (или) обеспечивают пересмотр судебно-медицинской экспертизы;

запрашивают, получают и изучают копии документов, журналов, протоколов, необходимых для расследования, по обращениям пациентов и (или) их законных представителей по вопросам оказания медицинских услуг (помощи) в субъекте (объекте) контроля и надзора и другую документацию. В качестве источника информации при проведении экспертизы также используются электронные информационные системы в области здравоохранения;

при необходимости проводят фото и (или) видеофиксацию места и документов, относящихся к предмету расследования;

определяют мероприятия по ликвидации и (или) предотвращению последствий, связанных с предметом расследования;

ознакомляют лиц и (или) субъектов (объектов), возможно причастных к предмету расследования, с материалами расследования в части, имеющей отношение к данным лицам и (или) субъектам (объектам).

В ходе расследования председатель и члены комиссии, с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации, предоставляют участникам расследования по их письменному запросу возможность ознакомиться со сведениями, имеющими отношение к расследованию, проводят консультации по предмету расследования.

По результатам расследования составляется акт о результатах расследования.

Акт о результатах расследования оформляется на основании материалов расследования, в том числе с учетом мнения большинства членов комиссии. Количество экземпляров акта о результатах расследования зависит от количества субъектов (объектов), в отношении которых проведено расследование.

При этом члены комиссии, не согласные с выводами, указанными в акте о результатах расследования, в день подписания данного акта представляют председателю комиссии в письменном виде особое мнение для приобщения к акту о результатах расследования, при этом, акт о результатах расследования подписывается ими с оговоркой "с учетом особого мнения".

Материалы расследования содержат:

решение о проведении расследования, о привлечении к расследованию экспертов и специалистов, обладающих специальными знаниями по предмету расследования и (или) другие решения председателя комиссии, связанные с предметом расследования и дополнительное решение о продлении сроков проведения расследования (при его наличии);

обращения физических или юридических лиц, а также государственных органов, информацию (экстренное извещение), подаваемую государственными органами или субъектами (объектами) деятельности;

акт о назначении расследования;

акт о результатах расследования, к которому прилагается:

- вся медицинская документация (справки и выписки, результаты клинико-диагностических исследований, консультации профильных специалистов, медицинские заключения о характере и тяжести повреждения здоровья (причине смерти) пострадавших);

заключения специалистов и экспертов, в том числе судебно-медицинских экспертов и патологоанатомической диагностики;

протоколы опроса и пояснения свидетелей, причастных лиц к расследованию, а также должностных лиц, ответственных за организацию медицинской помощи;

фото, видео материалы;

материалы, имеющие отношение к расследованию и приобщенные к материалам по решению председателя комиссии.

В акте о результатах расследования в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, а также сроки устранения.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее 10 календарных дней со дня вручения акта о результатах расследования.

В случае необходимости дополнительных временных или финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля и надзора не позднее 3 рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования обращается в орган контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг, который создал комиссию, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

По итогам проведения расследования орган контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг в течение 10 рабочих дней после дня окончания расследования размещает на официальном сайте информацию, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами тайну.

Итоги расследования предоставляются органом контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи), в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в течение следующего рабочего дня по итогам принятия акта о результатах расследования.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2025 года.