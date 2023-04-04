Рост ВВП Казахстана в 2023 году до 3,7% прогнозирует АБР

По прогнозам АБР, рост экономики Казахстана ускорится в 2023 и 2024 годах, но риски сохраняются. ВВП Казахстана с 3,2% в прошлом году вырастет до 3,7% в 2023 году и 4,1% в 2024 году, по мере увеличения объемов добычи нефти на крупных нефтяных месторождениях, передает Zakon.kz.

Согласно новому отчету Азиатского банка развития (АБР), экономический рост в Казахстане в 2023 и 2024 годах ускорится благодаря восстановлению промышленности, сферы услуг и внутреннего спроса.

В частности, в отчете "Обзор развития Азии" АБР прогнозирует рост сферы услуг с 3,4% в 2023 году до 3,9% в 2024 году за счет развития транспорта, торговли, гостиничного бизнеса и содействия увеличению товарооборота между Европой и Азией.

Согласно прогнозам, рост промышленности составит 4,7% в 2023 году благодаря высокому внешнему спросу на сырьевые товары, после чего замедлится до 4,3% в 2024 году.

Прогнозируется также постепенное снижение инфляции с 15% в 2022 году до 11,8% в 2023 году с дальнейшим снижением до 6,4% в 2024 году, что отражает жесткую денежно-кредитную политику и предполагает стабильную валюту. Ожидается, что введенные правительством ограничения на экспорт основных продуктов питания и контроль за ценами на бензин позволят сохранить стабильность цен и сократить уровень инфляции.

Что касается спроса, то, согласно прогнозам, рост потребления восстановится до 1,6% в 2023 году и 2,2% в 2024 году, по мере того как снижение инфляции приведет к росту реальных доходов и увеличению объема государственных расходов на социальную поддержку.

Напомним, Казахстан стал членом АБР в 1994 году. С тех пор страна получила более 6 млрд долларов в виде суверенных и несуверенных займов, грантов и технической помощи для проектов в разных секторах, в том числе транспорта, водоснабжения, финансов и управления государственным сектором.