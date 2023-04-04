КГД: Курьеры могут применять специальный налоговый режим

Курьеры могут применять специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, поправки в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 года устанавливают в части применении специального налогового режима (СНР) с использованием специального мобильного приложения "e-Salyq Business".

Так, говорится, что в соответствии с внесенными дополнениями в подпункт 3 пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса перечень видов деятельности при применении СНР с использованием специального мобильного приложения дополнен видом деятельности "курьерская доставка, за исключением услуг по доставке почтовых отправлений".

Норма вводится в действие c 1 апреля 2023 года.