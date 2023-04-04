Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КГД: Курьеры могут применять специальный налоговый режим

курьеры смогут применять специальный налоговый режим Фото: Zakon.kz
Курьеры могут применять специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, поправки в Налоговый кодекс от 20 марта 2023 года устанавливают в части применении специального налогового режима (СНР) с использованием специального мобильного приложения "e-Salyq Business".

Так, говорится, что в соответствии с внесенными дополнениями в подпункт 3 пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса перечень видов деятельности при применении СНР с использованием специального мобильного приложения дополнен видом деятельности "курьерская доставка, за исключением услуг по доставке почтовых отправлений".

Норма вводится в действие c 1 апреля 2023 года.

Читайте также

Уникальные природные объекты Казахстана получат статус "Национальное достояние"

Правила выдачи средств индивидуальной защиты и самообороны разработали в Казахстане

Как получить господдержку для стартапов: новые правила

Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский посетил раненых и вручил им награды, МИД РК озвучил позицию по Украине
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления