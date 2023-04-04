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Ажар Гиният сохранила должность министра здравоохранения

Ажар Гиният сохранила должность министра здравоохранения Фото: gov.kz
4 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Гиният А.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Гиният Ажар министром здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году окончила Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году – НОУ "Алматы менеджмент университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay. В разные годы работала начальником управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК (2008-2017); заместителем руководителя Медицинского центра Управления делами президента РК (09.2017 г.); вице-министром здравоохранения РК (2020-2022 гг.).

На должность министра здравоохранения РК была назначена с 11 января 2022 года.

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