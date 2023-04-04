Президент Уганды призвал Африку "спасти мир от гомосексуализма"

Призыв к оружию прозвучал в тот момент, когда президент Уганды Йовери Мусевени готовится подписать противоречивый законопроект против ЛГБТК+, который принял парламент страны в марте 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает смертную казнь для людей, осужденных за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах", сообщает The Guardian.



Закон также предусматривает пожизненное заключение для тех, кто будет признан виновным в "вербовке, пропаганде и финансировании однополой деятельности".

Эксперты ООН опубликовали заявление, в котором осудили закон.

"Введение смертной казни за однополую близость – включая так называемый "серийный гомосексуализм" – является вопиющим нарушением прав человека". Заявление ООН

В ООН предупредили, что новое законодательство может усугубить и узаконить продолжающуюся стигматизацию, насилие, преследование и дискриминацию в отношении ЛГБТИК+ лиц в африканской стране.

В своей речи Мусевени назвал гомосексуализм "большой угрозой и опасностью для деторождения человеческой расы". Затем он призвал весь континент сделать шаг вперед и действовать.

"Африка должна стать лидером, чтобы спасти мир от этого вырождения и упадка, которые действительно очень опасны для человечества". Йовери Мусевени

Затем он рассказал о программе реабилитации ЛГБТИК+, которая, по его словам, доказала, что гомосексуальность – "это излечимое состояние", которое возникает из-за того, что дети растут в неполных семьях.

Угандийский адвокат по правам человека и участник кампании Николас Опийо заявил, что гомофобия и трансфобия в Уганде не имеет ничего общего с африканскими ценностями.



"Их заявление об африканских семейных ценностях – это всего лишь кампания ненависти и навязывание всем нам узкого христианского мировоззрения". Николас Опийо

Он добавил, что угандийское гей-сообщество стало мишенью для дезинформации, ненависти и культурных войн.