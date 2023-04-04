Назначен новый министр энергетики Казахстана

4 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра энергетики. Теперь ведомство будет возглавлять Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в указе, опубликованном на Акорде.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

В 1992 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business, в 2016 году – Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.

Трудовой стаж начинал с директора ТОО "ТаССат".

В разные годы занимал такие должности, как управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН "КазТрансОйл", финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC", вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2011 по 2012 год являлся управляющим директором Акционерного общества ФНБ "Самрук-Казына".

В 2018 году был заместителем председателя ОЮЛ "KAZENERGY".

С 2021 по 2023 год был председателем правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".