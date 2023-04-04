Назначен новый министр энергетики Казахстана
"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в указе, опубликованном на Акорде.
Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.
В 1992 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business, в 2016 году – Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.
Трудовой стаж начинал с директора ТОО "ТаССат".
В разные годы занимал такие должности, как управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН "КазТрансОйл", финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC", вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК.
С 2011 по 2012 год являлся управляющим директором Акционерного общества ФНБ "Самрук-Казына".
В 2018 году был заместителем председателя ОЮЛ "KAZENERGY".
С 2021 по 2023 год был председателем правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".