Что нужно сделать, чтобы документы имели юридическую силу за границей
Апостиль – специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ в бумажной или в электронной форме.
Апостиль необходим для оформления деловой документации, личных документов граждан, копий и переводов, заверенных нотариусов, для подтверждения достоверности официального документа, выданного одной стране, и принятия его на территории другой.
Апостилирование упрощает процесс легализации документов и действует на территории стран - участниц Гаагской конвенции. Конвенция отменяет легализацию официальных документов, которая осуществлялась до ее введения и заменяет ее формальной процедурой апостиля.
Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и должен соответствовать образцу. Согласно Конвенции, апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.
Министерство юстиции и его территориальные органы уполномочены проставлять апостиль на официальных документах, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов РК.
Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, не апостилируются документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.
Стоит отметить, что за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП (1725 тенге).
В 2021 году в Казахстане для получения услуги в электронном формате был запущен пилотный проект Е-апостиль. В данный момент E-APP используется примерно 50 странами Гаагской конвенции об апостиле, включая США, Гонконг и Казахстан.
Услуга значительно ускоряет процесс выдачи штампа апостиля на официальные документы и позволяет получать документы с электронным апостилем в онлайн-режиме, находясь в любой точке мира.
Услуга "Е-Апостиль" решает такие задачи, как:
- получение услуги апостилирования из дома и без предоставления бумажных документов;
- оптимизация сроков оказания государственных услуг;
- проведение процедуры по формированию электронного реестра.
Вместе с тем, уполномоченные органы могут отказать в оказании государственной услуги при выявлении следующих факторов:
- установления факта неполноты прикрепленных документов, недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- отсутствия документов или непредставление документов, подлежащих апостилированию;
- несоответствия заявления и прикрепленных, представленных документов необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Конвенции или Единых правил;
- несоответствия образцов подписи и оттиска печати с документом, подлежащего апостилированию.
Уполномоченными организациями по проставлению апостиля являются следующие государственные органы:
- Министерство юстиции РК
- Министерство образования и науки РК
- Министерство внутренних дел РК
- Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации РК
- Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде РК
- Министерство финансов РК
- Генеральная прокуратура РК
- Министерство обороны РК
- КНБ РК.