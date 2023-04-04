Что нужно сделать, чтобы документы имели юридическую силу за границей

Для использования документов за границей, необходимо подтвердить их подлинность в законном порядке. Как провести процедуру апостилирования, рассказали в Департаменте юстиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Апостиль – специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ в бумажной или в электронной форме.



Апостиль необходим для оформления деловой документации, личных документов граждан, копий и переводов, заверенных нотариусов, для подтверждения достоверности официального документа, выданного одной стране, и принятия его на территории другой.

Апостилирование упрощает процесс легализации документов и действует на территории стран - участниц Гаагской конвенции. Конвенция отменяет легализацию официальных документов, которая осуществлялась до ее введения и заменяет ее формальной процедурой апостиля.



Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и должен соответствовать образцу. Согласно Конвенции, апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Министерство юстиции и его территориальные органы уполномочены проставлять апостиль на официальных документах, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов РК.

Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, не апостилируются документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

Стоит отметить, что за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП (1725 тенге).



В 2021 году в Казахстане для получения услуги в электронном формате был запущен пилотный проект Е-апостиль. В данный момент E-APP используется примерно 50 странами Гаагской конвенции об апостиле, включая США, Гонконг и Казахстан.

Услуга значительно ускоряет процесс выдачи штампа апостиля на официальные документы и позволяет получать документы с электронным апостилем в онлайн-режиме, находясь в любой точке мира.

Услуга "Е-Апостиль" решает такие задачи, как:

получение услуги апостилирования из дома и без предоставления бумажных документов;

оптимизация сроков оказания государственных услуг;

проведение процедуры по формированию электронного реестра.

Вместе с тем, уполномоченные органы могут отказать в оказании государственной услуги при выявлении следующих факторов:

установления факта неполноты прикрепленных документов, недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

отсутствия документов или непредставление документов, подлежащих апостилированию;

несоответствия заявления и прикрепленных, представленных документов необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Конвенции или Единых правил;

несоответствия образцов подписи и оттиска печати с документом, подлежащего апостилированию.

Уполномоченными организациями по проставлению апостиля являются следующие государственные органы: