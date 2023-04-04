Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что нужно сделать, чтобы документы имели юридическую силу за границей

апостилирование документов Фото: gov.kz
Для использования документов за границей, необходимо подтвердить их подлинность в законном порядке. Как провести процедуру апостилирования, рассказали в Департаменте юстиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Апостиль – специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ в бумажной или в электронной форме.

Апостиль необходим для оформления деловой документации, личных документов граждан, копий и переводов, заверенных нотариусов, для подтверждения достоверности официального документа, выданного одной стране, и принятия его на территории другой.

Апостилирование упрощает процесс легализации документов и действует на территории стран - участниц Гаагской конвенции. Конвенция отменяет легализацию официальных документов, которая осуществлялась до ее введения и заменяет ее формальной процедурой апостиля.

Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и должен соответствовать образцу. Согласно Конвенции, апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Министерство юстиции и его территориальные органы уполномочены проставлять апостиль на официальных документах, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов РК.

Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, не апостилируются документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

Стоит отметить, что за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 0,5 МРП (1725 тенге).

В 2021 году в Казахстане для получения услуги в электронном формате был запущен пилотный проект Е-апостиль. В данный момент E-APP используется примерно 50 странами Гаагской конвенции об апостиле, включая США, Гонконг и Казахстан.

Услуга значительно ускоряет процесс выдачи штампа апостиля на официальные документы и позволяет получать документы с электронным апостилем в онлайн-режиме, находясь в любой точке мира.

Услуга "Е-Апостиль" решает такие задачи, как:

  • получение услуги апостилирования из дома и без предоставления бумажных документов;
  • оптимизация сроков оказания государственных услуг;
  • проведение процедуры по формированию электронного реестра.

Вместе с тем, уполномоченные органы могут отказать в оказании государственной услуги при выявлении следующих факторов:

  • установления факта неполноты прикрепленных документов, недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
  • отсутствия документов или непредставление документов, подлежащих апостилированию;
  • несоответствия заявления и прикрепленных, представленных документов необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Конвенции или Единых правил;
  • несоответствия образцов подписи и оттиска печати с документом, подлежащего апостилированию.

Уполномоченными организациями по проставлению апостиля являются следующие государственные органы:

  1. Министерство юстиции РК
  2. Министерство образования и науки РК
  3. Министерство внутренних дел РК
  4. Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации РК
  5. Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде РК
  6. Министерство финансов РК
  7. Генеральная прокуратура РК
  8. Министерство обороны РК
  9. КНБ РК.

Читайте также

На какие товары и как предпринимателю получить тарифные льготы

Какие новые законы появятся в Казахстане

Уникальные природные объекты Казахстана получат статус "Национальное достояние"

Лариса Черненко
Интересное МЮ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления