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Цифровая легализация: как казахстанским студентам упростят подачу документов за границу

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 17:38 Фото: gov4c.kz
Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков в кулуарах XIII Международного форума по вопросам развития системы электронного апостилирования 21 октября 2024 года рассказал, как планируется упростить процедуру легализации документов казахстанцев за границей, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что казахстанцы по-прежнему апостилируют документы на бумаге – приходят в департамент юстиции, показывают свои документы, и им ставят казахстанскую печать, подтверждающую их подлинность.

"Мы хотим, чтобы все было в eGov и гражданам не нужно было ходить в департаменты, чтобы документы были легитимные за границей. Основные документы, которые апостилируются через Министерство юстиции, связаны с нотариальными сделками и документами из загса. Ежегодно это около 100 тыс. документов", – рассказал Бекболат Молдабеков.

По его словам, со стороны министерства уже все готово.

"Мы уже готовы к внедрению системы – у нас все работает. Как раз тема сегодняшнего совещания заключается в подписании соглашения между странами, чтобы оно начало действовать на практике. Мы выполнили свою "домашнюю работу" и надеемся, что договоримся с коллегами. Они возьмут какую-то паузу, подготовят свои системы, и мы с ними успешно реализуем эту инициативу", – дополнил Молдабеков.

Вице-министр отметил, что основная цель – сделать так, чтобы цифровые документы, например, такие как свидетельства о рождении или браке, можно было апостилировать и использовать за границей.

"Например, если вы выходите замуж за иностранца, вам не нужно будет ехать в Казахстан за документами. Также это особенно важно для студентов, которые подают документы в зарубежные учебные заведения. Мы хотим, чтобы все это можно было делать через телефон, без посещения посольств и госучреждений", – озвучил он.

К слову, в мероприятии приняли участие представители более 30 стран, включая Китай, США, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Польшу и другие.

21 августа 2024 года Минюст заявил о запуске "Цифрового судебного исполнителя" в Казахстане.

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