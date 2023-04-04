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Законодательство РК

Ербол Карашукеев сохранил свое кресло

Ербол Карашукеев сохранил свое кресло Фото: gov.kz
4 апреля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Карашукеева Е.Ш.", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Современный гуманитарный институт (экономист, специалист в области менеджмента с присуждением академической степени бакалавра, магистр экономики, бакалавр юриспруденции).

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике. В разные годы работал председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК (с января по апрель 2019 года); председателем правления АО "Холдинг "КазАгро" (с апреля 2019 по март 2021 года); вице-министром финансов РК (с апреля по июль 2021 год); вице-министром – и. о. министра сельского хозяйства РК (с июля 2021 года).

Должность министра сельского хозяйства РК занимает с 1 сентября 2021 года.

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