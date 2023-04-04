Афганистан остается единственной страной в мире с запретом на учебу для девочек

Организация Human Rights Watch заявила, что Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать среднюю школу. С момента закрытия школ для девочек прошло уже 560 дней, сообщает Zakon.kz.

В правозащитной организации заявили, что без образованных девочек и женщин "Афганистан ждет мрачное будущее", сообщает TOLO News.



HRW опубликовала заявление после того, как шейх Абдул Сами Газнави, преподаватель Центрального джихадистского медресе в Кабуле, заявил об отсутствии конфликта по поводу образования девочек.

Он сказал, что "хадисы" указывают на необходимость современных знаний, и если кто-либо отрицает это, он "должен обратиться к Корану и хадисам".

"Мы решим вопрос образования. Мы сядем с учеными, и они примут решение. Я удивлен этим спором". шейх Абдул Сами Газнави

Правозащитница Марриам Арвин заявила, что лишение девочек и женщин образования наносит ущерб не только женщинам в афганском обществе, но и постепенно наносит урон социальным основам в стране.

Жительница Афганистана, ученица по имени Наргис, сказала, что не ходит в школу уже три года.

"Один год мы не ходили в школу из-за COVID-19, а остальное время – два года – из-за захвата власти Талибаном*. Мы надеемся, что когда школы будут открыты для мальчиков, власти откроют их и для девочек". Наргис

Ранее жители Кабула призвали талибов предоставить женщинам возможности для получения образования и вновь открыть средние школы для девочек.

Прошло 560 дней с тех пор, как ученицам старше шестого класса запретили посещать школы, и их судьба до сих пор не ясна.

*Запрещенная в Казахстане организация