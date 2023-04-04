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США ликвидировали лидера ИГ на территории Сирии

США ликвидировали главаря ИГ Фото: pixabay
В ходе военной операции в Сирии вооруженные силы США убили один из лидеров "Исламского государства", сообщает Zakon.kz.

3 апреля силы США провели военную операцию в Сирии и убили одного из высокопоставленных лидеров Исламского государства (запрещенная в Казахстане террористическая группировка). 

"Силы CENTCOM 3 апреля нанесли удар в Сирии, ликвидировав главаря ИГ Халида Айяда Ахмада аль-Джабури, который отвечал за планирование нападений в Европе и разработал структуру руководства группировки".заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM)

В CENTCOM заявили, что ИГ продолжает представлять угрозу для региона и за его пределами. Несмотря на то, что террористическая организация ослабла, она по-прежнему способна проводить операции в регионе и стремится наносить удары за пределами Ближнего Востока.

Отмечается, что в результате операции никто из гражданских не погиб и не пострадал.

Согласно заявлению CENTCOM, смерть Халида Айдда Ахмада аль-Джабури временно подорвет способность организации планировать внешние атаки. 

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