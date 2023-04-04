Новые премии в области науки будут присуждать в Казахстане

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "Об утверждении правил присуждения премий в области науки, государственных научных стипендий", сообщает Zakon.kz.

Так, учреждаются ежегодные премии в области науки:

одну премию имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук;

одну премию имени Ч.Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук;

три премии имени А.И. Бараева (первая, вторая и третья) за лучшие научные исследования и работы в области аграрной науки;

одну премию имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики;

одну премию имени Кюль-тегина за выдающееся достижение в области тюркологии;

одну премию имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук;

одну премию имени М.О. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук.

Кроме того, будет учреждено 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно.

Согласно правилам, ученые, научные работники научных организаций и организаций высшего или послевузовского образования, внесшие вклад в развитие науки и техники, могут быть выдвинуты на:

соискание ежегодных премий за лучшие научные исследования и работы, выдающиеся достижения в области науки;

соискание государственных научных стипендий.

Государственные научные стипендии также могут быть присуждены:

ученым и научным работникам, активно участвующим в проведении фундаментальных или прикладных научных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров;

талантливым молодым ученым в возрасте до тридцати пяти лет включительно, активно участвующим в проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

Премии в области науки и государственные научные стипендии присуждаются на конкурсной основе.

На соискание премий могут быть представлены работы, как отдельных авторов, так и коллектива авторов численностью, не более пяти человек. При этом каждый автор и коллектив авторов вправе представить на конкурс только одну работу.

При наличии новых достижений лауреата настоящей премии, премия может быть присуждена ему повторно не раньше, чем через пять лет после предыдущего присуждения.

Авторам коллективной работы денежная часть премии выплачивается в равных долях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.