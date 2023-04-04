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Ситуация в Украине: в ФРГ возобновили страхование "Северного потока", вырос экспорт сельхозпродукции из РФ

Ситуация в Украине: 4 апреля Фото: pexels
Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах", в НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс, сообщает Zakon.kz.
  • Вице-премьер Италии сообщил, что Минтранспорта страны поможет в восстановлении Украины.
  • Госсекретарь США подтвердил обязательства по укреплению обороноспособности Украины.
  • Финляндия стала членом НАТО.
  • После вступления Финляндии а альянс в МИД РФ заявили, что Россия вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения соответствующих угроз.
  • Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины до возвращения прав закарпатским венграм
  • В НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванных дипломатов стран-членов альянса.
  • Часть штурмовой авиации Беларуси получила способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении, заявил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
  • Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах" 
  • Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в Петербурге.
  • Президент России Владимир Путин отметил, что экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза.
  • В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств стран альянса.
  • В Германии возобновили страхование газопровода "Северный поток".

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