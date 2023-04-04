Ситуация в Украине: в ФРГ возобновили страхование "Северного потока", вырос экспорт сельхозпродукции из РФ

Фото: pexels

Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах", в НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Италии сообщил, что Минтранспорта страны поможет в восстановлении Украины.

Госсекретарь США подтвердил обязательства по укреплению обороноспособности Украины.

Финляндия стала членом НАТО.

После вступления Финляндии а альянс в МИД РФ заявили, что Россия вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения соответствующих угроз.

Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины до возвращения прав закарпатским венграм

В НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванных дипломатов стран-членов альянса.

Часть штурмовой авиации Беларуси получила способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении, заявил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах"

Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в Петербурге.

Президент России Владимир Путин отметил, что экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза.

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств стран альянса.

В Германии возобновили страхование газопровода "Северный поток". Читайте также С Трампа сняли формальный арест и отпустили

Следите за новостями zakon.kz в: