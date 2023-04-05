Асхат Жумагали возглавил Антикор
Соответствующий указ опубликован на Акорде.
"Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Костанайской области.
Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2000 г.) с отличием.
В 2001-2010 годах занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК;
2012-2014 годы – советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК;
2016-2018 годы – заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК;
2018-2019 годы – заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;
Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;
2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту;
2021-2022 годы – руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);
С 7 марта 2022 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.