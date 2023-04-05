Асхат Жумагали возглавил Антикор

5 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Жумагали руководителем Антикорупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Костанайской области.



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2000 г.) с отличием.

В 2001-2010 годах занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК;



2012-2014 годы – советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);

2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК;

2016-2018 годы – заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК;

2018-2019 годы – заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;

Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;

2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту;

2021-2022 годы – руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);

С 7 марта 2022 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.