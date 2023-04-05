Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Асхат Жумагали возглавил Антикор

Асхат Жумагали возглавил Антикор Фото: gov.kz
5 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Жумагали руководителем Антикорупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2000 г.) с отличием.

В 2001-2010 годах занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК;

2012-2014 годы – советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);

2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК;

2016-2018 годы – заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК;

2018-2019 годы – заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;

Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;

2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту;

2021-2022 годы – руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);

С 7 марта 2022 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Читайте также

В Казахстане урегулируют работу Центра по ЧС

Пленарное заседание Мажилиса – 5 апреля 2023 года

С Трампа сняли формальный арест и отпустили

Анастасия Московчук
Антикор Антикор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Арестован
Дональд Трамп арестован
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Бернар Арно назван самым богатым человеком в мире
Бернар Арно назван самым богатым человеком в мире
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления