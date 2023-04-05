В Казахстане обновили правила взаимодействия госорганов при введении ограничений на импорт и экспорт товаров

Министерство торговли и интеграции подготовило новые Правила взаимодействия государственных органов РК при введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный орган на основании обращения заявителя проводит анализ по определению воздействия импорта товаров на национальную безопасность в течение 270 календарных дней.

В действующих правилах этот срок составляет 90 календарных дней.

Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:

информирует заинтересованные лица, а также компетентный орган иностранного государства о начале проведения анализа;

запрашивает у государственных органов, заинтересованных лиц позицию или информацию, в том числе конфиденциальную, необходимую для анализа, посредством официальной переписки;

осуществляет взаимодействие с загранучреждениями РК, компетентными органами иностранного государства, представителями иностранных государств, союзов иностранных государств и международными организациями по вопросам проводимого анализа;

после уведомления государственных органов и заинтересованных лиц при необходимости проводит с ними консультации.

В свою очередь госорганы в пределах своей компетенции:

рассматривают поступившие от уполномоченного органа материалы и запросы и в течение 10 рабочих дней со дня их получения, если в запросе не указан иной срок, обеспечивают представление информации, сформированной позиции, статистических данных и иной информации, необходимой для анализа, в том числе конфиденциальной (ограниченного распространения), в установленном законодательством порядке;

участвуют по мере необходимости в консультациях, совещаниях по вопросам анализа при направлении соответствующего запроса уполномоченного органа.

Загранучреждения обеспечивают:

направление полученных от Министерства иностранных дел РК и уполномоченного органа уведомлений, материалов и запросов в компетентные органы иностранного государства в течение 3-х рабочих дней со дня получения в официальном порядке;

направление материалов и запросов от компетентного органа иностранного государства в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения в рабочем порядке, 3 рабочих дней – в официальном порядке.

Министерство иностранных дел обеспечивает:

направление по дипломатическим каналам в адрес компетентного органа иностранного государства уведомлений, материалов от уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней со дня получения в официальном порядке;

направление полученных по дипломатическим каналам от компетентного органа иностранного государства материалов и запросов в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения в рабочем порядке, 3-х рабочих дней – в официальном порядке.

При этом указывается, что информация, представляемая заинтересованными лицами в уполномоченный орган, рассматривается в качестве конфиденциальной при представлении этим лицом обоснований, свидетельствующих о том, что раскрытие такой информации предоставит преимущество в условиях конкуренции третьему лицу либо повлечет за собой неблагоприятные последствия для лица, представившего информацию или для лица, у которого получена эта информация.

Конфиденциальная информация не разглашается без разрешения представившего ее заинтересованного лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

По итогам анализа уполномоченный орган направляет предложение о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, на рассмотрение Межведомственной комиссией РК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

В случае вынесения рекомендаций о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, Межведомственной комиссией и участия в международных экономических организациях, уполномоченный орган в установленном законодательством порядке разрабатывает проект постановления правительства РК о введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности.

После чего уполномоченный орган информирует компетентный орган третьей стороны о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, по дипломатическим каналам через МИД РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 апреля.



