В Казахстане обновили правила взаимодействия госорганов при введении ограничений на импорт и экспорт товаров
Так, говорится, что уполномоченный орган на основании обращения заявителя проводит анализ по определению воздействия импорта товаров на национальную безопасность в течение 270 календарных дней.
В действующих правилах этот срок составляет 90 календарных дней.
Уполномоченный орган в пределах своей компетенции:
- информирует заинтересованные лица, а также компетентный орган иностранного государства о начале проведения анализа;
- запрашивает у государственных органов, заинтересованных лиц позицию или информацию, в том числе конфиденциальную, необходимую для анализа, посредством официальной переписки;
- осуществляет взаимодействие с загранучреждениями РК, компетентными органами иностранного государства, представителями иностранных государств, союзов иностранных государств и международными организациями по вопросам проводимого анализа;
- после уведомления государственных органов и заинтересованных лиц при необходимости проводит с ними консультации.
В свою очередь госорганы в пределах своей компетенции:
- рассматривают поступившие от уполномоченного органа материалы и запросы и в течение 10 рабочих дней со дня их получения, если в запросе не указан иной срок, обеспечивают представление информации, сформированной позиции, статистических данных и иной информации, необходимой для анализа, в том числе конфиденциальной (ограниченного распространения), в установленном законодательством порядке;
- участвуют по мере необходимости в консультациях, совещаниях по вопросам анализа при направлении соответствующего запроса уполномоченного органа.
Загранучреждения обеспечивают:
- направление полученных от Министерства иностранных дел РК и уполномоченного органа уведомлений, материалов и запросов в компетентные органы иностранного государства в течение 3-х рабочих дней со дня получения в официальном порядке;
- направление материалов и запросов от компетентного органа иностранного государства в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения в рабочем порядке, 3 рабочих дней – в официальном порядке.
Министерство иностранных дел обеспечивает:
- направление по дипломатическим каналам в адрес компетентного органа иностранного государства уведомлений, материалов от уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней со дня получения в официальном порядке;
- направление полученных по дипломатическим каналам от компетентного органа иностранного государства материалов и запросов в уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения в рабочем порядке, 3-х рабочих дней – в официальном порядке.
При этом указывается, что информация, представляемая заинтересованными лицами в уполномоченный орган, рассматривается в качестве конфиденциальной при представлении этим лицом обоснований, свидетельствующих о том, что раскрытие такой информации предоставит преимущество в условиях конкуренции третьему лицу либо повлечет за собой неблагоприятные последствия для лица, представившего информацию или для лица, у которого получена эта информация.
Конфиденциальная информация не разглашается без разрешения представившего ее заинтересованного лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
По итогам анализа уполномоченный орган направляет предложение о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, на рассмотрение Межведомственной комиссией РК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
В случае вынесения рекомендаций о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, Межведомственной комиссией и участия в международных экономических организациях, уполномоченный орган в установленном законодательством порядке разрабатывает проект постановления правительства РК о введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности.
После чего уполномоченный орган информирует компетентный орган третьей стороны о применении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности, по дипломатическим каналам через МИД РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 апреля.