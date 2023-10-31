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Как получить лицензию на экспорт и импорт товаров при введении ограничений

Как получить лицензию на экспорт и импорт товаров при введении ограничений Фото: gov4c.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 23 октября 2023 года "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается Министерством сельского хозяйства РК (услугодатель) через портал электронного правительства.

Для получени лицензии на экспорт товаров необходимо направить через портал следующие документы:

  • заявление на выдачу лицензии на экспорт отдельных видов товаров в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя;
  • электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения или дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – электронная копия иного документа, подтверждающего намерения сторон.

Для получения лицензии на импорт товаров:

  • заявление на выдачу лицензии на импорт отдельных видов товаров в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;
  • электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения или дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – электронная копия иного документа, подтверждающего намерения сторон.

При этом сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об оплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности (в случае оплаты через ПШЭП), услугодатель получает из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Результат оказания госуслуги направляется заявителю в "личный кабинет" на портале в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью.

Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней по истечении срока действия лицензии предоставляют в Минсельхоз справку об исполнении лицензии по форме, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Внесение изменений в выданные лицензии, в том числе по причинам технического характера, не допускается. 

Правла также предусматривают порядок обжалования действия или бездействия услугополучателя.

Жалоба рассматриваете в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2023 года.


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