Молодежную практику смогут проходить безработные выпускники до 35 лет

Соответствующие поправки в Правила организации и финансирования молодежной практики внесло Министерство труда, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, молодежная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников колледжей, техникумов и вузов по полученной профессии (специальности), завершивших обучение в течение трех предыдущих лет и не старше 35 лет. Ранее прохождение практики было доступно безработным гражданам не старше 29 лет.

Таким образом, Правила приведены в соответствие с внесенными в Закон "О государственной молодежной политике" изменениями, которыми возраст молодежи увеличен до 35 лет.

К слову, молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. К участию допускаются работодатели, которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, не имеют просроченной задолженности по заработной плате и действуют более одного года.

Работа по молодежной практике носит временный характер, а ее продолжительность составляет не более года.