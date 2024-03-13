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Финансировать обучение безработных будут центры трудовой мобильности

Финансировать обучение безработных будут центры трудовой мобильности, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:16 Фото: gov.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила организации и финансирования профессионального обучения, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, в течение трех рабочих дней со дня выбора безработным организации образования карьерный центр выдает безработному с его согласия направление на обучение в организацию образования.

При этом добавлено, что заключать с безработным, организацией образования и работодателем социальный контракт по профессиональному обучению будут центры трудовой мобильности

В течение одного месяца после определения перечня профессий и навыков Центр трудовой мобильности заключает договор с организацией образования, в рамках которого осуществляется направление безработных на профессиональное обучение.

Центр трудовой мобильности ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, на основании отчетов, представленных организации образования, перечисляет стипендию и материальную помощь на текущие (карточные) счета безработных.

Ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, предоставленного организацией образования, центр перечисляет оплату за обучение безработных на расчетный счет организации образования.

Затем карьерный центр в течение трех рабочих дней извещает безработного о принятом решении работодателя и выдает ему с его согласия направление на обучение.

Заработная плата безработным в период обучения выплачивается Центром трудовой мобильности.

Выплата социального пособия по временной нетрудоспособности безработным в период обучения производится также Центром трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, на основании акта выполненных работ, предоставленного работодателем, перечисляет оплату за обучение на расчетный счет работодателя.

Ранее все перечисленные функции осуществляли карьерные центры. Теперь поясняется, что карьерные центры не являются юридическим лицом и не имеют собственного баланса, оплату производит Центр трудовой мобильности.

Также в поправках предлагается увеличить количество попыток повторной сдачи итогового тестирования.

"Обучающийся, не прошедший итоговое тестирование, допускается к повторной сдаче итогового тестирования не более пяти раз", – говорится в дополнении.

При этом поясняется, что предоставление повторных попыток может способствовать большей мотивации и усвоению материала, что в конечном итоге позволит людям с различными социальными категориями успешно завершить обучение и повысить свои профессиональные навыки.

Кроме того, в правила добавляются форма Социального контракта на обучение и форма для сбора административных данных.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.

Ранее мы рассказали, может ли работник с ВНЖ при потере работы обратиться за пособием по безработице.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
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