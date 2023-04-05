Ученые объяснили, как избавиться от навязчивой песни в голове

Австралийские ученые раскрыли принцип, стоящий за так называемым "ушным червем" – мелодией или песней, которая никак не выходит из головы, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, посвященное "ушным червям", показывает, что заставляет песню зацикливаться в вашем мозгу и как ее можно "вытряхнуть".



Исследователь из школы искусств и медиа Университета Нового Южного Уэльса обнаружил, что "слуховые черви" – или "непроизвольные музыкальные образы" – проникают в мозг, когда человек расслаблен.

И определенные песни пользуются большим успехом не потому, что они сами по себе "запоминающиеся", а потому, что они весьма знакомы слушателю.

Автор исследования, профессор Эмери Шуберт, сказал, что наиболее частыми "слуховыми червями" являются припевы песен.

"Большинство исследований, посвященных "ушным червям", на сегодняшний день анализируют то, что находится в коротком отрывке. Отрывок повторяется чаще всего в припеве". Эмери Шуберт

Подразумевается, что "ушные черви" могут вообще не иметь ничего общего с музыкальными особенностями. По большому счету, не имеет значения, что это за музыка, если повторение навязчивого отрывка является частью музыкальной структуры.



Повторение – это только одна часть уравнения. Существует несколько предпосылок для возникновения "ушного червя". Одна из них – низкая концентрация внимания. Если человек глубоко погружен в работу и действительно сосредоточен на задаче, шанс проигрывания в голове навязчивой мелодии снижается.