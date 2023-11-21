Почему от красного вина болит голова, выяснили ученые

Ученые выяснили, почему у многих людей после употребления красного вина начинает болеть голова. Теперь они пытаются понять, как можно избежать этого эффекта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, ученые из университета Калифорнии выяснили причину, по которой у многих людей возникают головные боли при употреблении красного вина даже в небольшом количестве.

Оказалось, что "виновник" головной боли – флавоноиды, которые содержатся в красном вине и влияют на усвоение алкоголя организмом. Вещества, известные как флавоноиды, содержатся во многих растениях. Внимание ученых привлекло конкретное соединение под названием кверцетин – естественный антиоксидант, который присутствует в том числе в красном винограде. Но при соединении с алкоголем это полезное вещество может стать причиной проблем с самочувствием.

"Когда кверцетин попадает в вашу кровь, ваш организм преобразует его в другое соединение, которое называется глюкуронид кверцетина. В этой форме он блокирует усвоение алкоголя", – объяснил профессор Эндрю Уотерхаус, эксперт по винной химии.

В результате этих процессов в организме образуется ацетальдегид – токсичное вещество, вызывающее покраснение лица, головную боль и тошноту.

С головными болями от употребления красного вина сталкиваются многие люди, причем речь не идет о похмелье или пьянстве. Негативный эффект могут спровоцировать всего два небольших бокала вина, причем головная боль может начаться в промежутке от 30 минут до трех часов. На содержание кверцетина в вине могут влиять разные факторы – например, длительность нахождения винограда на солнце. Поэтому и эффект от разных вин может быть различным.

Сейчас ученые размышляют над тем, как окончательно разгадать эту "тысячелетнюю тайну" и выяснить, как можно снизить негативный эффект от превращения полезного кверцетина в токсичный ацетальдегид.

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