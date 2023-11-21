Почему от красного вина болит голова, выяснили ученые
Как сообщает CBS News, ученые из университета Калифорнии выяснили причину, по которой у многих людей возникают головные боли при употреблении красного вина даже в небольшом количестве.
Оказалось, что "виновник" головной боли – флавоноиды, которые содержатся в красном вине и влияют на усвоение алкоголя организмом. Вещества, известные как флавоноиды, содержатся во многих растениях. Внимание ученых привлекло конкретное соединение под названием кверцетин – естественный антиоксидант, который присутствует в том числе в красном винограде. Но при соединении с алкоголем это полезное вещество может стать причиной проблем с самочувствием.
"Когда кверцетин попадает в вашу кровь, ваш организм преобразует его в другое соединение, которое называется глюкуронид кверцетина. В этой форме он блокирует усвоение алкоголя", – объяснил профессор Эндрю Уотерхаус, эксперт по винной химии.
В результате этих процессов в организме образуется ацетальдегид – токсичное вещество, вызывающее покраснение лица, головную боль и тошноту.
С головными болями от употребления красного вина сталкиваются многие люди, причем речь не идет о похмелье или пьянстве. Негативный эффект могут спровоцировать всего два небольших бокала вина, причем головная боль может начаться в промежутке от 30 минут до трех часов. На содержание кверцетина в вине могут влиять разные факторы – например, длительность нахождения винограда на солнце. Поэтому и эффект от разных вин может быть различным.
Сейчас ученые размышляют над тем, как окончательно разгадать эту "тысячелетнюю тайну" и выяснить, как можно снизить негативный эффект от превращения полезного кверцетина в токсичный ацетальдегид.
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